Mützenich warnt vor Risiken bei Stationierung von US-Raketen

Berlin: In der Debatte um die neue Stationierung von weitreichenden US-Waffen in Deutschland hat SPD-Fraktionschef Mützenich davor gewarnt, die Risiken auszublenden. Die Raketen hätten eine sehr kurze Vorwarnzeit und besäßen neue technologische Fähigkeiten, sagte Mützenich den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". Die Gefahr einer unbeabsichtigten militärischen Eskalation sei beträchtlich. Das Weiße Haus und die Bundesregierung hatten am Rande des Nato-Gipfels bekannt gegeben, dass die USA von 2026 an in Deutschland wieder Waffensysteme stationieren wollen, die weit bis nach Russland reichen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 06:00 Uhr