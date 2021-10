Mützenich sieht Duo Klingbeil/Schwesig als neue SPD-Vorsitzende

Nachrichtenarchiv - 31.10.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Fraktionschef Mützenich hat Partei-Chefin Esken aufgefordert zu klären, ob sie ein weiteres Mal für den Parteivorsitz kandidieren will. Mützenich sagte dem Deutschlandfunk, dass die SPD nach dem angekündigten Rücktritt von Co-Chef Walter-Borjans wissen müsse, woran sie sei. Walter-Borjans hatte vorgestern gesagt, dass er beim Parteitag im Dezember nicht wieder kandidiert - es sei Zeit für einen Generationenwechsel. Esken hatte ursprünglich signalisiert, dass sie gerne an der Parteispitze bleiben will. Fraktionschef Mützenich brachte als neues Führungsduo Generalsekretär Klingbeil und die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Schwesig, ins Gespräch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.10.2021 13:00 Uhr