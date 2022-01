Mützenich kündigt Vorschlag für Impfpflicht an

Habeck will mit Bayern über Windkraft-Ausbau sprechen

Berlin: Bundeswirtschafts- und -klimaschutzminister Habeck will mit der bayerischen Staatsregierung eine neue Regelung für den Windkraft-Ausbau aushandeln. In den ARD-Tagesthemen sagte Habeck, er werde sehr schnell nach Bayern fahren und das Gespräch mit Wirtschaftsminister Aiwanger und Ministerpräsident Söder suchen. Er habe die Zuversicht noch nicht verloren, dass man eine gemeinsame Lösung finden könne. Hintergrund ist Habecks Vorhaben, die Abstandsregel zu kippen, die Bayern für den Bau neuer Windkraftanlagen eingeführt hat. Der Grünen-Politiker hatte in diesem Zusammenhang von einer "Verhinderungsplanung" gesprochen. CSU-Generalsekretär Blume erklärte, in Bayern werde an der 10-H-Regel nicht gerüttelt. Habeck solle sich besser um Leitungsbau und das Verhindern von Versorgungslücken kümmern.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.01.2022 01:00 Uhr