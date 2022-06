Mützenich kündigt Entscheidung über weitere Entlastungspakete an

Das Wetter in Bayern: Längere sonnige Abschnitte, vereinzelt Regen, maximal 23 bis 28 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Nebel teils längere sonnige Abschnitte. Vereinzelt schauerartiger Regen, örtlich Gewitter. Höchstwerte 23 bis 28 Grad. In der Nacht zunehmend trocken, Tiefstwerte um 14 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen, am Pfingstsonntag, nach Osten hin noch länger sonnig, später von Westen her Schauer und kräftige Gewitter. An Pfingstmontag ein Sonne-Wolken-Mix, am Dienstag wieder teils länger anhaltende und gewittrige Regenfälle. Höchstwerte 20 bis 29 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2022 10:00 Uhr