Mützenich fordert von Scholz "substanzielles Entlastungspaket"

Berlin: Mit Blick auf die Rezession in Deutschland hat SPD-Fraktionschef Mützenich an Kanzler Scholz appelliert, für Entlastungen zu sorgen. Der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte Mützenich, Scholz habe erkannt, dass die Wirtschaft jetzt das Thema des Kanzlers sei. Deshalb erwarte er von ihm Vorschläge, wie Regierung und Sozialpartner mehr für Konjunktur, Jobs und Infrastruktur tun könnten. Es müssten, so Mützenich, mutige Entscheidungen getroffen werden. Angesichts der schwierigen Lage, gerade der energie-intensiven Industrie wie VW oder ThyssenKrupp, brauche es ein "substanzielles Entlastungspaket".

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.10.2024 07:00 Uhr