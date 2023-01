Mützenich fordert in Panzer-Debatte "Vernunft statt Schnappatmung"

Nachrichtenarchiv - 21.01.2023 17:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: SPD-Fraktionschef Mützenich hat in der Debatte über die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern zur Besonnenheit gemahnt. Der Deutschen Presse-Agentur sagte Mützenich: "Eine Politik in Zeiten eines Krieges in Europa macht man nicht im Stil von Empörungsritualen oder mit Schnappatmung, sondern mit Klarheit und Vernunft." Der SPD-Politiker kritisierte insbesondere die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann. Er warf ihr vor, Deutschland in eine militärische Auseinandersetzung hineinzureden. Strack-Zimmermann hatte die Kommunikation von Bundeskanzler Scholz in der Panzerfrage als "Katastrophe" bezeichnet und ihm Versagen vorgeworfen. Die Bundesregierung hat sich noch nicht festgelegt, ob sie Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefert beziehungsweises einer Weiterlieferung der deutschen Panzer zustimmt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.01.2023 17:15 Uhr