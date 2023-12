Münchner Zoll deckt Schwarzarbeit auf

München: Bei der Kontrolle einer großen Supermarktkette haben Zöllner mehrere Fälle mutmaßlicher Schwarzarbeit aufgedeckt. In fünf Filialen in München wurden demnach Verstöße durch einen Subunternehmer festgestellt. In vier Fällen ging es um Mitarbeiter ohne Arbeitserlaubnis, in drei Fällen um Migranten ohne Aufenthaltstitel. Laut einer Sprecherin der Finanzkontrolle handelte es sich Pakistaner und Afghanen. Die Ermittlungen laufen noch.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.12.2023 10:00 Uhr