Münchner Virologin Protzer warnt vor überstürzter Öffnung von Skiliften

Lieferengpass bei Astra Zeneca sorgt für Verärgerung in der EU

Brüssel: Der Lieferengpass beim britisch-schwedischen Impfstoffhersteller Astra Zeneca sorgt in der EU zunehmend für Verärgerung. Der Gesundheitsexperte der EVP-Fraktion im EU-Parlament, Liese, drohte dem Unternehmen im "Ersten" mit Konsequenzen. Er habe von dem Unternehmen die Information, dass man an Großbritannien weiter wie geplant liefere, die Menge für die EU aber kürze. Liese ließ das Argument unterschiedlicher Lieferketten nicht gelten. Es sei kein Problem, den Impfstoff von Großbritannien auf den Kontinent zu bringen. Wenn die Firma das nicht macht - so Liese wörtlich - kriegt sie den größten Ärger mit der EU. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet damit, dass Deutschland im Februar drei Millionen Impfdosen von Astra Zeneca erhält. Dies, so Spahn in einem Interview, sei weniger als erwartet, aber immer noch eine gute Nachricht. Spahn hielt an seiner Prognose fest, dass bis Ende März alle über 80-Jährigen geimpft sein können.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 22:15 Uhr