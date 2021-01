Münchner Virologin Protzer warnt vor überstürzter Öffnung von Skiliften

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der Diskussion über Lockerungen der Corona-Maßnahmen mahnen Experten, aber auch Betroffene zur Vorsicht. Die Virologin der TU München, Ulrike Protzer sagte in der BR-Rundschau, der Lockdown zeige jetzt Wirkung. Die Forderung von Wirtschaftsminister Aiwanger, schon Mitte Februar die Skilifte zu öffnen, hält sie aber nur dann für realistisch, wenn der Inzidenzwert unter zehn fällt. Die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche pro 100.000 Einwohner liegt aktuell bei knapp 110. Protzer erwartet Mitte März eine automatische saisonale Entspannung. Derweil warnte der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband vor einer überstürzten Öffnung von Restaurants in Bayern. Dem BR sagte Landesgeschäftsführer Geppert, er begrüße die Debatte, aber es bringe nichts, Hoffnungen erst zu schüren und sie dann wieder zu enttäuschen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 21:15 Uhr