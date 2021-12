Münchner Verwaltungsgericht lässt mehr Teilnehmer für Corona-Demo zu

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf der Theresienwiese dürfen am Abend bis zu 5.000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Das hat das Münchner Verwaltungsgericht entschieden und damit in Teilen den Veranstaltern recht gegeben. Die Stadt München hatte die Teilnehmerzahl auf 2.000 begrenzen wollen. Ansonsten wurden die Eilanträge gegen Einschränkungen allerdings abgelehnt. So darf die Protestaktion nach wie vor nicht im Uni-Viertel stattfinden. Die Stadt hatte die Auflagen gestern verhängt, nachdem es bei ähnlichen Protesten zuletzt immer wieder zu Auseinandersetzungen mit der Polizei gekommen war.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 16:00 Uhr