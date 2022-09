Münchner Verkehrsverbund will Ticketpreise deutlich erhöhen

Nachrichtenarchiv - 16.09.2022 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In der bayerischen Landeshauptstadt wird es ab dem Winter deutlich teurer, mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs zu sein. Die Gesellschafter des Münchner Verkehrsverbunds MVV beschlossen eine Preiserhöhung von knapp sieben Prozent. Diese tritt zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember in Kraft. Laut MVV kann die Preiserhöhung aber nicht die gestiegenen Kosten ausgleichen. Münchens Oberbürgermeister Reiter rief Bund und Freistaat auf, die Kommunen besser zu unterstützen, damit diese die Ticketpreise niedrig halten und den ÖPNV ausbauen könnten. Er äußerte sich auch enttäuscht, dass es keinen Ersatz für das Neun-Euro-Ticket gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2022 14:00 Uhr