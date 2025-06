Münchner Tollwood-Sommerfestival wird eröffnet

München: Im Olympiapark wird am späten Vormittag das Tollwood-Sommerfestival eröffnet. Etwa 800.000 Besucher werden erwartet. Die Zelt- und Budenstadt ist auch dieses Jahr so groß wie vier Fußballfelder. Beim „Markt der Ideen“ wird an gut 170 Ständen Kunsthandwerk angeboten, an etwa 50 weiteren gibt es ausdrücklich biozertifiziertes Essen und Trinken aus verschiedenen Kontinenten. Das Motto lautet diesmal „Mut und Machen“ – es soll die Menschen - so wörtlich - „inspirieren, aktiv zu werden, ihre eigene Komfortzone zu verlassen und sich für eine lebenswerte Zukunft zu engagieren“. Bei 90 Prozent der etwa Veranstaltungen auf dem Tollwood-Programm ist der Eintritt frei. Das Festival dauert bis 21. Juli und ist täglich von 14 bis 1 Uhr nachts geöffnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.06.2025 06:00 Uhr