Münchner Tollwood-Festival ist abgesagt

20.04.2020 15:00 Uhr

München: Das Tollwood-Sommerfestival in der Landeshauptstadt ist abgesagt worden. Mit Blick auf die Pandemie teilten die Veranstalter mit, die Gesundheit der Besucher, Künstler, Mitarbeiter und Aussteller habe Priorität. Sie arbeiten daran, das für diesen Sommer geplante Programm auf das Festival 2021 zu verlegen. Im vergangenen Jahr hat das Sommer-Tollwood 840.000 Besucher in den Münchner Olympiapark gelockt. Die Veranstalter rufen dazu auf, Kunsthandwerker auch in diesem Jahr zu unterstützen. Auf einem sogenannten "Virtuellen Markt der Ideen" seien die Online-Shops der Aussteller verlinkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.04.2020 15:00 Uhr