Münchner Tatort-Kommissare hören auf

München: Die beiden Kommissare des Münchner Tatorts hören auf. Die Schauspieler Udo Wachtveitl alias Franz Leitmayer und Miroslav Nemec alias Ivo Batic werden 2025 letztmals in den vom BR produzierten Krimis zu sehen sein. Der 65-jährige Wachtveitl und der 69-jährige Nemec kündigten heute an, in diesem und im nächsten Jahr noch in insgesamt sechs Folgen aufzutreten, bevor dann endgültig Schluss sein soll. Insgesamt werden sie dann 35 Jahre lang und in 100 Fällen im Einsatz gewesen sein - ein Rekord.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 18:15 Uhr