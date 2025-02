Münchner Täter wird Haftrichter vorgeführt

Der Täter des mutmaßlichen Anschlags soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 24-jährige Afghane war gestern Vormittag mit einem Auto in einen Demonstrationszug gefahren. Dabei wurden 30 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Inzwischen wurden einige Informationen über den Mann korrigiert: Laut Innenminister Herrmann war der Täter nicht ausreisepflichtig, sondern hat in München eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis gehabt und als Ladendetektiv gearbeitet. Hinweise auf eine Gefährdung gab es demnach nicht. Am Vormittag wird Bundespräsident Steinmeier zum Tatort kommen und an einem stillen Gedenken teilnehmen.

