Münchner Täter wird Haftrichter vorgeführt

Der Verdächtige des mutmaßlichen Anschlags von München soll heute dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Der 24-jährige Afghane war gestern Vormittag mit einem Auto in einen Demonstrationszug gefahren. Dabei wurden 30 Menschen verletzt, einige von ihnen schwer. Inzwischen wurden einige Informationen über den Täter korrigiert. Innenminister Herrmann hat erklärt, der Täter sei nicht ausreisepflichtig gewesen, sondern er habe in München eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis gehabt und als Ladendetektiv gearbeitet. Davor hatte es noch geheißen, bei ihm handle es sich um einen abgelehnten Asylbewerber, dessen Abschiebung geplant gewesen sei. Es gab offenbar auch keine Hinweise auf eine Gefährdung. Bundespräsident Steinmeier kommt am Vormittag zu einem stillen Gedenken an den Tatort. Auch Ministerpräsident Söder, Innenminister Herrmann und Münchens OB Reiter werden erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.02.2025 02:00 Uhr