Münchner stürzt an der Brecherspitz am Schliersee in den Tod

Meldungsarchiv - 23.07.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Schliersee: An der Brecherspitz im Landkreis Miesbach ist ein Bergsteiger aus München abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 57-Jährige war laut Polizei bereits am Mittwoch allein zu einer Bergtour aufgebrochen. Seitdem fehlte jegliches Lebenszeichen. Gestern war er als vermisst gemeldet worden. Bei einer Suchaktion wurde die Leiche des Vermissten im Bereich des Ostgrates der Brecherspitz gefunden. - In Südtirol ist eine deutsche Touristin bei einer Bergtour ums Leben gekommen. Nach Medieninformationen stolperte sie am Hochfeiler auf einem Grat etwas unterhalb des Gipfels und stürzte 200 Meter in den Tod.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.07.2023 18:00 Uhr