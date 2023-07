Münchner stürzt an der Brecherspitz am Schliersee in den Tod

Meldungsarchiv - 23.07.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Schliersee: An der Brecherspitz am Schliersee ist ein Bergsteiger aus München abgestürzt und ums Leben gekommen. Der 57-Jährige war laut Polizei bereits am Mittwoch allein zu einer Bergtour aufgebrochen. Seitdem fehlte von ihm jegliches Lebenszeichen. Gestern war er als vermisst gemeldet worden. Im Rahmen einer großangelegten Suchaktion konnte die Leiche des Vermissten im Bereich des Ostgrates der Brecherspitz gefunden und mit dem Hubschrauber geborgen werden. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der 57-Jährige beim Abstieg vom Gipfel über den Ostgrat etwa 70 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände in den Tod gestürzt war.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.07.2023 17:00 Uhr