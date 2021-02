Münchner Studie sieht keine erhöhte Infektionsgefahr durch offene Kitas

G7-Staaten verurteilen Militärputsch in Myanmar

London: Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten haben in einer gemeinsamen Erklärung den Militärputsch in Myanmar scharf verurteilt. Die Minister von Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA sowie der EU-Außenbeauftragte Borrell forderten das Militär auf, den Ausnahmezustand sofort zu beenden und die demokratisch gewählte Regierung wiederherzustellen. Berichten zufolge will die neue Militärführung die bisherige Regierungschefin und Nobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi wegen Hochverrats anklagen. Das Militär hatte sich in der Nacht zum Montag an die Macht geputscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2021 09:00 Uhr