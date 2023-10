Münchner Stammstrecke ist wieder frei - jedoch Einschränkungen auf der Flughafen-Route

München: Nach der Komplettsperrung der Stammstrecke in München sollen heute wieder alle S-Bahnen planmäßig fahren. Am Wochenende hatte die Bahn Instandhaltungsarbeiten durchgeführt, weiter an der zweiten Stammstrecke gebaut und das neue elektronische Stellwerk am Ostbahnhof vorbereitet. Sie hat allerdings schon weitere Einschränkungen angekündigt: Weil die Gleise erneuert werden, fahren ab heute 23 Uhr keine Züge mehr bis zur Station Flughafen-Bahnhof - weder S-Bahnen noch Regionalzüge. Sie verkehren maximal bis zum Besucherpark, ab dort fahren Busse. Die Einschränkung dauert drei Wochen.

