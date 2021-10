Münchner Stammstrecke bis Montagfrüh gesperrt

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der zentrale Abschnitt der Münchner S-Bahn, die sogenannte Stammstrecke, ist an diesem Wochenende komplett gesperrt. Passagiere im Münchner Nahverkehr müssen daher bis Montagfrüh mit starken Einschränkungen rechnen. Laut S-Bahn werden auf der elf Kilometer langen Stammstrecke zwischen Pasing und dem Ostbahnhof Schienen geschliffen und Weichen ausgetauscht. Zudem wird an den unterirdischen Bahnhöfen gearbeitet, etwa an einem neuen Aufzug im Bahnhof Isartor. Für die Dauer der Sperrung ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste können zudem auf U-Bahnen und Trambahnen ausweichen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 06:00 Uhr