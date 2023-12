Münchner Stadtspitze will Mietenstopp verlängern

München: Der Mietenstopp für städtische Wohnungen in München wird vorerst bis Ende 2026 verlängert. Darauf hat sich die grün-rote Rathauskoalition im Vorfeld der geplanten Stadtrats-Abstimmung am Mittwoch verständigt. Das betrifft alle Wohnungen der "München Wohnen", die zum 1. Januar aus einer Fusion der bisherigen Gesellschaften Gewofag und GWG entsteht. Bis 2026 soll die "München Wohnen" dann Daten über die soziale Struktur der Mieter erheben. In einer gemeinsamen Erklärung der beiden Fraktionen heißt es, das soll sicherstellen, dass der Mietenstopp auf Dauer nur denen zugutekommt, die eine solche Unterstützung aufgrund ihres geringen Einkommens wirklich benötigen. Die SPD hatte den Mietenstopp eigentlich zeitlich unbegrenzt für alle Mieter weiterlaufen lassen wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.12.2023 21:45 Uhr