Münchner Stadtrat zieht wegen Corona ins Deutsche Theater

München: Der Stadtrat in der bayerischen Landeshauptstadt zieht um. Die Eröffnungsitzung am 4. Mai und voraussichtlich auch spätere Ratstreffen finden im Deutschen Theater statt. Dort können in der aktuellen Corona-Krise die Abstandsregeln besser eingehalten werden als im Rathaus, wenn die 80 Mitglieder des Stadtparlaments zusammenkommen. In der Eröffnungssitzung Anfang Mai werden die neuen Stadträte vereidigt. Außerdem könnten auch bereits die Stellvertreter von Oberbürgermeister Reiter gewählt werden, wenn Grüne und SPD ihre Koalitionsverhandlungen bis dahin abschließen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.04.2020 15:00 Uhr