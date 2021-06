Münchner Stadtrat beschließt Verdoppelung der Zweitwohnungssteuer

Nachrichtenarchiv - 09.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die bayerische Landeshauptstadt verdoppelt die Zweitwohnungssteuer. Ab dem nächsten Jahr beträgt sie 18 Prozent der Netto-Kaltmiete. Das hat der Stadtrat am Abend mit großer Mehrheit beschlossen. Mehr als 33.000 Wohnungen in München sind Zweitwohnungen, und ein Teil wird auch nur sporadisch genutzt. Mit der höheren Steuer, so die Hoffnung des Stadtrats, kommen solche Wohnungen teils doch wieder auf den allgemeinen Mietmarkt. Ausnahmen von der Steuer gibt es zum Beispiel für Studenten und für verheiratete Berufspendler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2021 21:00 Uhr