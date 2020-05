Münchner Stadtmuseum sucht Objekte zur Corona-Zeit

Nachrichtenarchiv - 07.05.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Das Münchner Stadtmuseum sucht für seine Sammlung Dokumente und Objekte zur Corona-Zeit. Deshalb appelliert die Leitung des Hauses an die Bevölkerung, dem Museum Fotos, Videos oder Texte wie etwa Aushänge zu Restaurantschließungen, Hygienevorschriften oder Verhaltensregeln zur Verfügung zu stellen. Neben Objekten von Privatpersonen seien auch Gegenstände und Unterlagen von Interesse, die das Wirken von Vereinen, Verbänden oder Netzwerken in München in dieser Phase dokumentierten, so die Museumsleitung. Ausgewählte Objekte sollen auf der Homepage präsentiert sowie in die Sammlung aufgenommen werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2020 13:00 Uhr