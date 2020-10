Münchner Stachus ist nach Schlägerei von der Polizei geräumt worden

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach einer Massenschlägerei und Angriffen auf Polizisten ist der Stachus in München am Abend geräumt worden. Zwei Männer kamen verletzt ins Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zwei weitere Männer wurden vorläufig festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen waren auf dem Stachus zwei Gruppen mit jeweils rund zehn Personen in Streit miteinander geraten. Zwei Männer aus jeder Gruppe seien besonders aggressiv aufeinander losgegangen. Als die Polizei einschritt, wurde sie selbt zur Zielscheibe von Angriffen. Daraufhin wurden zahlreiche weitere Beamte hinzugezogen. Die Polizei will im Laufe des Tages Näheres zu dem Einsatz rund um den Münchner Stachus mitteilen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 06:00 Uhr