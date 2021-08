Münchner Staatsanwaltschaft meldet Erfolge im Kampf gegen falsche Polizisten

Bund und Länder beschließen offenbar Ende der Gratis-Coronatests zum 11. Oktober

Berlin: Bei der Bund-Länder-Konferenz haben die Ministerpräsidenten offenbar beschlossen, die kostenlosen Corona-Tests ab dem 11. Oktober für Ungeimpfte abzuschaffen. Das solle ab einer Inzidenz von 35 gelten. So melden es Nachrichtenagenturen und der "Spiegel". Außerdem haben Bund und Länder laut deutscher Presseagentur einen Fluthilfefonds in Höhe von 30 Milliarden Euro beschlossen. Mit dieser Summe soll der Wiederaufbau nach den Überschwemmungen Mitte Juli unterstützt werden. Zwei Milliarden Euro davon will der Bund in die Infrastruktur wie Autobahnen, Schienenwege und in die Brückenreperaturen stecken. Die übrigen 28 Milliarden Euro wollen sich Bund und Länder je zur Hälfte teilen. Voraussichtlich am 25. August will der Bundestag in einer Sondersitzung den Fonds dann auf den Weg bringen; auch der Bundesrat muss zustimmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2021 16:00 Uhr