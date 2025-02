Münchner sollen im Herbst über Olympia-Bewerbung abstimmen

München: Im Herbst sollen die Wählerinnen und Wähler in München entscheiden könne, ob die Stadt sich um Olympische Sommerspiele im Jahr 2040 bewerben soll. Das hat Oberbürgermeister Reiter am Abend angekündigt. Zunächst müsse der Stadtrat bis Mai einem Konzept für die Spiele zustimmen. Im Oktober oder spätestens im November solle dann ein Bürgerentscheid abgehalten werden. Die Stadt habe viel Geld ausgegeben, um den Olympiapark zu erhalten. Damit sei München die einzige Stadt weltweit, deren olympische Stätten nach über 50 Jahren immer noch benutzbar und „state of the art“ seien.

