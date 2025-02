Münchner Sicherheitskonferenz wird von Kundgebungen und Protesten begleitet

München: Rund um die Sicherheitskonferenz hat es mehrere Protestveranstaltungen gegeben. Die größte war laut Polizei mit bis zu 1.500 Menschen der Demonstrationszug unter dem Motto "Friedensfähig statt kriegstüchtig" vom Stachus zum Marienplatz. Am Königsplatz versammelten sich darüber hinaus in der Spitze 2.000 Menschen, auf dem Odeonsplatz rund 450. Laut Polizei ist alles - so wörtlich - "ruhig und normal" verlaufen.

