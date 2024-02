Münchner Sicherheitskonferenz rückt Gaza-Krieg in den Mittelpunkt

München: Zum Abschluss der 60. Münchner Sicherheitskonferenz rückt der Gaza-Krieg in den Mittelpunkt. Unter anderem gibt es eine Podiumsdiskussion zur Zukunft der israelisch-palästinensischen Beziehungen. Bundeskanzler Scholz und US-Außenminister Blinken hatten sich in ihren Reden auf der Konferenz für eine Zweistaatenlösung ausgesprochen. - Darüber hinaus geht es heute um die europäische Leistungs- und Verteidigungsfähigkeit mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei spielt auch die Ankündigung des früheren US-Präsidenten Trump eine Rolle, im Falle einer Wiederwahl NATO-Staaten, die ihren Verpflichtungen bei den Militärausgaben nicht nachkommen, nicht mehr zu schützen. - Gestern hatte Bundesverteidigungsminister Pistorius erklärt, er halte das Zwei-Prozent-Ziel der NATO für Militärausgaben auf lange Sicht für zu niedrig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.02.2024 06:00 Uhr