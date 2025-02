Münchner Sicherheitskonferenz ist zu Ende

München: Mit einer Rede ihres Vorsitzenden Heusgen ist die Sicherheitskonferenz in der bayerischen Landeshauptstadt zu Ende gegangen. Heusgen nahm dabei noch einmal Bezug auf die Äußerungen des US-amerikanischen Vizepräsidenten Vance, der Deutschland unter anderem vorgeworfen hatte, die Meinungsfreiheit zu unterdrücken. Heusgen sagte, nach Vance' Rede müsse man befürchten, dass die gemeinsame Wertebasis nicht mehr ganz so gemeinsam sei. Er bekräftigte außerdem noch einmal die Rolle Europas für die Welt. Morgen soll in Paris ein europäisches Gipfeltreffen zur Lage in der Ukraine stattfinden. Thema ist nach Diplomatenangaben, wie sich Europa an Verhandlungen über einen Frieden in der Ukraine beteiligen kann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2025 16:00 Uhr