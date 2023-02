Münchner Sicherheitskonferenz ist eröffnet

Nachrichtenarchiv - 17.02.2023 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Sicherheitskonferenz ist offiziell eröffnet worden. Der Leiter der Konferenz, Heusgen, sagte, der russische Präsident Putin habe mit dem Angriff auf die Ukraine einen Zivilisationsbruch begangen. Es sei das erste Mal seit dem zweiten Weltkrieg, dass in Europa ein Land einem anderen Land das Existenzrecht abgesprochen und ein Krieg begonnen hat. Der ukrainische Präsident Selenskyj war den Teilnehmern der Sicherheitskonferenz per Video zugeschaltet. Er verglich den Krieg mit dem biblischen Kampf von David gegen Goliath und sagte, man müsse Goliath besiegen. Bundesverteidigungsminister Pistorius hatte sich dafür ausgesprochen, dass die westlichen Partnerländer mehr Panzer an die Ukraine liefern sollen. Konkret will er mit Vertretern Polens und der Rüstungsindustrie über Nachschub von Munition und Ersatzteilen für die Leopard-Panzer sprechen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.02.2023 14:00 Uhr