Münchner Sicherheitskonferenz hat begonnen

München: In der Landeshauptstadt hat die 60. Sicherheitskonferenz begonnen. Bei dem Forum werden sich rund 50 Staats- und Regierungschefs über Fragen der internationalen Sicherheit austauschen. Zentrale Themen sind die Kriege im Gazastreifen und im Nahen Osten. Konferenzleiter Heusgen sagte, es gebe derzeit eine ungewöhnliche Häufung von Krisen. Dies sei ein Grund mehr, um nach Auswegen zu suchen. Auch in diesem Jahr wird das Treffen von Protest begleitet. Rund 250 Menschen demonstrierten in der Münchner Innenstadt für einen konsequenteren Umgang mit dem iranischen Regime. Sie warnten vor einer Hinrichtungswelle in dem Land.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2024 14:00 Uhr