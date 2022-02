Münchner Sicherheitskonferenz geht mit Reden von Scholz, Harris und Johnson weiter

Nachrichtenarchiv - 19.02.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Sicherheitskonferenz geht in ihren zweiten Tag. Dabei werden Reden von Bundeskanzler Scholz, US-Vizepräsidentin Harris und dem britischen Premierminister Johnson erwartet. Harris will sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Sie will laut einem US-Regierungsvertreter deutlich machen, dass die USA weiter offen für Gespräche mit Russland seien, selbst zu dieser späten Stunde in dem Konflikt, wie es heißt. Am Rande der Konferenz wollen die G7-Länder über die Russland-Ukraine-Krise beraten. Deutschland hat den Vorsitz in dieser Gruppe der sieben führenden Wirtschaftsnationen. US-Präsident Biden rechnet damit, dass Russland einen baldigen Angriff auf die Ukraine mitsamt deren Hauptstadt Kiew plant. Biden sprach im Weißen Haus von den kommenden Tagen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.02.2022 09:45 Uhr