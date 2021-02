Münchner Sicherheitskonferenz findet in diesem Jahr als Online-Veranstaltung statt

Nachrichtenarchiv - 19.02.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die am Nachmittag beginnende Münchner Sicherheitskonferenz findet wegen der Corona-Pandemie ersatzweise als Online-Veranstaltung statt. Daran nehmen unter anderem US-Präsident Biden, Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Macron und Nato-Generalsekretär Stoltenberg teil. Biden selbst wendet sich zum ersten Mal als US-Präsident an ein europäisches Publikum. Die Münchner Konferenz gilt seit mehr als 50 Jahren als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik. Normalerweise reisen zu dem mehrtägigen Treffen hunderte Teilnehmer an, unter ihnen zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie Außen- und Verteidigungsminister. Die Präsenz-Veranstaltung im Münchner Bayerischen Hof soll den Organisatoren zufolge nachgeholt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.02.2021 15:00 Uhr