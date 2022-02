Münchner Sicherheitskonferenz dreht sich um Ukraine-Konflikt

Nachrichtenarchiv - 18.02.2022 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Am ersten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz steht der Ukraine-Konflikt mit Russland im Mittelpunkt. So sagte Bundesverteidigungsministerin Lambrecht, angesichts der bedrohlichen Lage seien die demokratischen Staaten zusammengerückt. Die EU und die NATO handelten mit großer Einigkeit und Geschlossenheit. Außenministerin Baerbock mahnte, dass der Westen auf alle Angriffsszenarien Russlands vorbereitet sein müsse. Sie hält es für wahrscheinlicher, dass Russland statt einer vollen Invasion einen versuchten Putsch oder eine Cyberattacke plane, um dann begrenzt aktiv zu werden. Zuvor hatte UN-Generalsekretär Guterres in seiner Rede eine mögliche Eskalation in der Ukraine als "katastrophal" bezeichnet und sich zutiefst besorgt über den aktuellen Konflikt gezeigt. Auf der 58. Münchner Sicherheitskonferenz kommen bis Sonntag über 30 Staats- und Regierungschefs, etwa hundert Ministerinnen und Minister und die Spitzen von UN, NATO und der EU zusammen. Russland hat eine Teilnahme dieses Mal abgesagt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 18.02.2022 21:15 Uhr