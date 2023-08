Münchner S-Bahn-Stammstrecke ist bis zum 21. August gesperrt

München: Wer mit der S-Bahn in die Münchner Innenstadt will, wird jetzt erst einmal ausgebremst: Seit der Nacht ist die Stammstrecke für anderthalb Wochen gesperrt - bis zum Morgen des 21. August. Zwischen Pasing und Ostbahnhof fahren keine Züge. Es gibt aber Ausweichmöglichkeiten: Zwischen Pasing und Hauptbahnhof fahren Ersatzbusse im Zehn-Minuten-Takt. Zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof können Fahrgäste auf die U5 umsteigen, die tagsüber nun alle fünf Minuten fährt. Grund für die Sperrung der Münchner S-Bahn-Stammstrecke sind Instandhaltungs-, und Bauarbeiten zum Anschluss an die geplante zweite Stammstrecke in Laim.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.08.2023 06:15 Uhr