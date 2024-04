Münchner S-Bahn-Stammstrecke ist am Wochenende gesperrt

München: Wer am Wochenende in der bayerischen Landeshauptstadt mit der S-Bahn fahren will, muss sich auf große Einschränkungen einstellen. Auf der Stammstrecke fahren zwischen Hackerbrücke und Ostbahnhof von heute Abend bis Montagfrüh keine Züge. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Fahrgäste können außerdem auf Regionalzüge, U-Bahnen und die Tram ausweichen. Grund für die Streckensperrung sind Bauarbeiten am neuen elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof. Es soll die Münchner S-Bahn langfristig weniger störungsanfällig machen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2024 12:00 Uhr