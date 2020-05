Münchner S-Bahn-Stammstrecke bleibt am Wochenende gesperrt

Nachrichtenarchiv - 15.05.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Wegen Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke fahren an diesem Wochenende keine Züge durch die Münchner Innenstadt. Bis Montagmorgen sperrt die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Pasing und Ostbahnhof. Fahrgäste müssen auf Alternativen wie U-Bahn oder Tram ausweichen. Die Bahn hat außerdem einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Anlass der Sperrung sind neben Instandhaltungsmaßnahmen an der Stammstrecke auch Modernisierungsarbeiten an den unterirdischen Bahnhöfen sowie Bauarbeiten an der zweiten S-Bahn-Stammstrecke.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.05.2020 23:00 Uhr