Münchner S-Bahn fährt bis 16 Uhr nur eingeschränkt

München: Der S-Bahn-Betrieb in der Landeshauptstadt ist am Wochenende stark eingeschränkt. Jeweils von vier Uhr morgens bis vier Uhr nachmittags fährt regulär durch die gesamte Stammstrecke lediglich eine einzige Linie. Viele S-Bahnen entfallen abschnittsweise, beginnen oder enden vorzeitig und halten nicht an jeder Station. Regulär fährt nur die S7. Grund sind Tests am neuen Elektronischen Stellwerk am Ostbahnhof.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.01.2025 06:30 Uhr