Münchner Polizei zieht Bilanz nach "Querdenken"-Demo

Zahl der Toten bei Waldbränden in den USA steigt auf 29

Portland: In den Waldbrandgebieten an der US-Westküste ist die Zahl der Toten auf mindestens 29 gestiegen. Medienberichten zufolge gibt es die meisten Opfer in Kalifornien. Dort sowie in den benachbarten Staaten Oregon und Washington werden allerdings auch noch weitere Menschen vermisst. Viele Ortschaften sind durch gigantische Feuerwände quasi von der Außenwelt abgeschnitten. Die Rettungskräfte befürchten, dass die Zahl der Todesopfer weiter stiegt. Zehntausende Menschen mussten in der betroffenen Region bereits ihre Wohnungen verlassen, um sich vor den Flammen in Sicherheit zu bringen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 08:00 Uhr