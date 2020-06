Münchner Polizei warnt vor vergifteten Getränkeflaschen

Zahl der Beschäftigen in Kurzarbeit auf Höchststand

Berlin: Die Zahl der Beschäftigten in Deutschland die derzeit in Kurzarbeit sind, war noch nie so hoch. Das hat das Ifo-Institut mitgeteilt. Nach Angaben ihres Arbeitsmarksexperten Link, sind aber weniger Menschen wirklich in Kurzarbeit, als vorher von Ihren Firmen angekündigt. Insgesamt sind es 7,3 Millonen - im März hatten die Firmen noch mit etwas mehr als 10 Millionen gerechnet. Trotzdem ist die Zahl weit höher als während der Finanzkrise 2009. Damals war der Gipfel an Kurzarbeit im Mai mit 1,5 Millionen angegeben. Derzeit betroffen von sind hauptsächlich Beschäftigte in Dienstleistungen, in der Industrie und im Handel.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.06.2020 15:00 Uhr