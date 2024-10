Münchner Polizei prüft fingierten Banküberfall

München: Die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt prüft einen möglicherweise fingierten Banküberfall. Bei der mutmaßlichen Tat am Freitagmorgen soll ein Mann eine mindestens fünfstellige Summe erbeutet haben. So zumindest hat es eine Angestellte ausgesagt, die offenbar bei dem Überfall leicht verletzt wurde. Die Beamten stellten allerdings Widersprüchlichkeiten bei der Befragung der 22-Jährigen fest. So habe die junge Frau keine Täterbeschreibung liefern können. Und auch auf den Überwachungsvideos sei kein Verdächtiger zu sehen. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.10.2024 22:00 Uhr