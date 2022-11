Münchner Polizei nimmt Klimaaktivisten bis Anfang Dezember in Gewahrsam

München: Zwölf Klima-Aktivisten müssen bis Anfang Dezember in Polizeigewahrsam bleiben, weil sie in der bayerischen Landeshauptstadt zwei Fahrbahnen blockiert hatten. Das hat das Münchner Amtsgericht auf Grundlage des bayerischen Polizeiaufgabengesetztes entschieden. Ein weiterer Aktivist der Gruppe "Letzte Generation" bleibt bis kommenden Mittwoch in Polizeigewahrsam, einer kommt bereits heute um Mitternacht auf freien Fuß. Die Gruppe hatte gestern Vormittag am Stachus den Verkehr aufgehalten, indem sie sich mit den Händen am Asphalt festklebten. Am Abend wiederholte sie die Aktion an gleicher Stelle. Gegen sie läuft ein Verfahren wegen Nötigung und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2022 22:45 Uhr