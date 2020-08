Münchner Polizei meldet keine Verstöße gegen Alkoholverbot

Zahl der neuen Corona-Fälle in Frankreich steigt weiter

Paris: In Frankreich steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen weiter. Das Gesundheitsministerium sprach von einer exponentiellen Zunahme. In den letzten 24 Stunden habe es wieder mehr als 5.400 neue Fälle gegeben, teilten die Behörden am Abend mit. Am Dienstag kehren in Frankreich mehr als zwölf Millionen Schülerinnen und Schüler aus den Sommerferien in die Klassenzimmer zurück - viele zum ersten Mal nach langen Monaten. Französische Mediziner forderten in ihrem offenen Brief eine Maskenpflicht für alle, die älter als sechs Jahre sind.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.08.2020 02:00 Uhr