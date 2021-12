Münchner Polizei kesselt Impfgegner am Marienplatz ein

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Mehrere hundert Gegner der Corona-Politik sind am Abend in unangemeldeten Demonstrationen durch die Landeshauptstadt gezogen. An verschiedenen Orten in der Innenstadt hielt die Polizei Gruppen auf. Sie sprach von einem "gewissen Aggressionspotenzial" der Demonstranten. Nach BR-Informationen sind mehr als 1.000 Einsatzkräfte vor Ort. Die Ludwigstraße im Zentrum Münchens wurde gesperrt. Am Marienplatz kesselten Einsatzkräfte rund 50 Teilnehmer einer nicht genehmigten Demonstration ein. Derzeit werden ihre Personalien erfasst und sie werden abgeführt. Am Nachmittag hatte das Impfkritiker-Bündnis "München steht auf" eine geplante Demonstration abgesagt, weil es mit den Auflagen der Stadt nicht einverstanden war. Die hatte die Veranstaltung auf die Theresienwiese verlegt sowie die Einhaltung von Abständen und eine FFP-2 Maskenpflicht angeordnet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.12.2021 21:15 Uhr