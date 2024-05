Münchner Polizei erwartet sichere Fußball-EM

München: Zwei Wochen vor dem Start der Fußball-EM in Deutschland sieht sich die Münchner Polizei gut gerüstet. Das hat der Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, Franken, in der ARD-Sendung "Mitreden! Deutschland diskutiert" klargemacht. Demnach werden an den sechs Spieltagen in München in der Spitze bis zu 2.000 Einsatzkräfte im Stadtgebiet unterwegs sein. Dabei sollen die Beamten "bürgernah" und "freundlich" auftreten, aber auch "konsequent" und "robust" bei Störern. Hinweise auf konkrete Gefährdungen etwa durch Terrorismus, Hooligans und Cyberattacken habe man nicht, so der Polizeisprecher. Zur Eröffnung der Fußball-EM spielt die deutsche Mannschaft am 14. Juni in München gegen Schottland.

