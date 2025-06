Münchner Polizei erschießt Messerangreiferin

München: Rund zwei Wochen nach der Messerattacke einer Frau auf Passanten in Hamburg gibt es nun einen ähnlichen Angriff in München. Mitten in der bayerischen Landeshauptstadt hat eine 30-Jährige auf Passanten eingestochen. Sie verletzte einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau. Um die Frau zu stoppen, feuert die Polizei Schüsse auf die Angreiferin ab. Sie erlag später im Krankenhaus ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun, ob die Frau mit den beiden Opfern in Beziehung stand, hält es aber eher für unwahrscheinlich. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte der Bildzeitung, er sei der Münchner Polizei für das rasche Einschreiten und Stoppen der Messerstecherin sehr dankbar. Ihr Tod sei bedauerlich, war aber wohl leider unvermeidlich, so Herrmann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2025 01:00 Uhr