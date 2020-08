Münchner Politikprofessorin warnt vor Einschränkungen des Versammlungsrechts

Nachrichtenarchiv - 03.08.2020 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die Politikprofessorin Jasmin Riedl von der Bundeswehr-Universität München hat davor gewarnt, im Zuge der Corona-Debatten das Versammlungsrecht einzuschränken. im BR-Fernsehen sagte Riedl, das Versammlungsrecht sei ein hohes Gut. Die Frage sei vielmehr, wie sich dieses hohe Gut schützen lasse. Riedl plädierte dafür, gegebenenfalls die Teilnehmerzahl an Demonstrationen zu reduzieren. Bei der Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin sei absehbar gewesen, dass es mit der Anzahl an Polizisten schwierig sein würde, Abstand und Infektionsschutz durchzusetzen. Man müsse sich daher die Frage stellen, ob man die angemeldete Teilnehmerzahl von 10.000 Personen hätte genehmigen sollen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 03.08.2020 20:45 Uhr