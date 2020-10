Münchner Physiker gehört zu den diesjährigen Nobelpreisträgern

Nachrichtenarchiv - 06.10.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Astrophysiker Reinhard Genzel hat den Physik-Nobelpreis im Gespräch mit dem BR auch als Auszeichnung für sein Team am Garchinger Max-Planck-Institut gewertet. Hunderte Menschen hätten sich über 30 Jahre hinweg damit beschäftigt, wie sich Dinge genau messen ließen, so der 68-jährige Honorarprofessor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität. Er habe nicht damit gerechnet, dass der Nobelpreis auch in diesem Jahr wieder an Astrophysiker gehe. Genzel wird gemeinsam mit der US-Amerikanerin Andrea Ghez und dem Briten Roger Penrose geehrt. Sie haben in ihren Arbeiten "Schwarze Löcher" im Universum erforscht. Wörtlich erklärte Genzel: "Wir schauen uns mit höchster Präzision an, wie Sterne um einen nicht sichtbaren Punkt herumlaufen."

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.10.2020 18:45 Uhr